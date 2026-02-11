Notfälle in Baden-Württemberg: Weniger Rettungsflüge für ADAC-Hubschrauber im Südwesten

Die ADAC-Luftretter sind 2025 in Baden-Württemberg zu 1475 Einsätzen gestartet – deutlich weniger als im Jahr zuvor. Warum die Zahl der Notfälle aus der Luft rückläufig ist.
Die Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung sind im vergangenen Jahr erneut weniger zu Notfällen in Baden-Württemberg ausgerückt als im Jahr zuvor. Die gelben Notarzt-Helis flogen nach Angaben des ADAC insgesamt 1.475 Einsätze im Südwesten, das sind rund 270 weniger als im Jahr zuvor. Im Jahr 2024 war die Zahl der Einsätze laut bereits um rund 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.