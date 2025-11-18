Notfälle: Hände auf Autobahn gehören zu Mutter aus Flüchtlingsheim

1 Auf der Autobahn 45 in der Nähe von Olpe sind menschliche Körperteile auf der Fahrbahn gefunden worden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nach dem erschütternden Fund abgetrennter Hände auf der A45 suchen die Ermittler bislang vergeblich nach der 32-jährigen Frau, der sie zuzuordnen sind. Sie hatte vor drei Monaten ein Kind geboren.











Olpe - Die Polizei hat die Frau identifiziert, deren Hände in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn der Autobahn 45 gefunden wurden. Es handele sich um eine 32-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Säugling in einer Unterkunft für Asylsuchende in Bonn gemeldet ist, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das drei Monate alte Kind befinde sich momentan in amtlicher Obhut.