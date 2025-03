Großer Polizeieinsatz in Mannheim - Person liegt unter Plane

1 In der Mannheimer Innenstadt ist laut Polizei ein Fahrzeug in eine Menschenmenge fahren. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In Mannheim läuft ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt. Einem dpa-Reporter zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane.











