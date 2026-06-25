Notfälle: Fusion-Festival wegen Feuer unterbrochen

1 Das Fusion-Festival ist wegen eines Brands unterbrochen worden. Foto: Philip Dulian/dpa

Außerhalb des Veranstaltungsgeländes sei ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei und die Feuerwehr bestätigen einen Einsatz.











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Lärz - Das Fusion-Festival in Mecklenburg-Vorpommern ist wegen eines Feuers außerhalb des Geländes unterbrochen worden. Das berichtete eine dpa-Reporterin vom Ort des Geschehens in Lärz. Besucher seien aufgefordert worden, sich zu einer Landebahn auf dem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz zu begeben. Auf Bildern war zu sehen, wie eine Rauchsäule in der Nähe des Festival-Geländes in die Luft stieg.