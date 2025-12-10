Notfälle: Rohöl schießt meterhoch aus Pipeline in Brandenburg

Ein kleines Leck mit großen Folgen: Nach Schätzungen der Feuerwehr sind bei Gramzow mehr als 200.000 Liter Öl aus einer Pipeline ausgetreten. Die Bergung dauert.
Gramzow - Aus einer Pipeline in Brandenburg sind nach einem Unfall mindestens 200.000 Liter Rohöl ausgetreten. Zu dem fatalen Defekt kam es nach Arbeiten an der Leitung, die von Rostock nach Schwedt führt. Das Öl sei in einer Pumpstation nahe Gramzow in der Uckermark aus einem kleinen Leck mit einem Druck von circa 20 Bar viele Meter hoch herausgeschossen, sagte der Abteilungsleiter der Feuerwehr Schwedt, Alexander Trenn, der Deutschen Presse-Agentur. Die Menge könne auch noch größer sein.