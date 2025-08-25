Feuer auf der Veddel: Kilometerlanger Stau auf der A1 im Feierabendverkehr

1 Wegen eines Lagerhallenbrandes auf der Veddel musste die nahegelegene Autobahn A1 gesperrt werden. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Weil bei einem Lagerhallenbrand auf der Veddel in Hamburg Trümmerteile auf die nahegelegene Autobahn geflogen sind, musste die Polizei die A1 komplett sperren. Es gibt bereits kilometerlange Staus.











Hamburg - Wegen des Feuers in einer Lagerhalle im Hamburger Hafen staut sich der Verkehr auf der nahegelegenen Autobahn A1 auf mehreren Kilometern. In Richtung Norden stockt der Verkehr auf der A1 zwischen dem Maschener Kreuz und dem Dreieck Norderelbe auf einer Länge von zwölf Kilometern. In der Gegenrichtung seien es zwischen Hamburg-Öjendorf und Billstedt zwei Kilometer.