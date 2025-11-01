Notfälle: Polizei gibt Entwarnung nach Knall in Einkaufszentrum

2 Im Frankfurter Nordwestzentrum lösten Knallgeräusche einen Polizeieinsatz aus. Foto: Boris Roessler/dpa

Nach Knallgeräuschen im Frankfurter Nordwestzentrum gibt die Polizei Entwarnung. Bis zu acht Menschen wurden beim Verlassen des Gebäudes allerdings leicht verletzt.











Frankfurt/Main - Nach einem Großeinsatz in einem Einkaufszentrum in Frankfurt/Main hat die Polizei Entwarnung gegeben. "Gegenwärtig besteht keine Gefahrensituation mehr", teilte die Polizei Frankfurt auf der Plattform X mit. Am Nachmittag waren im Nordwestzentrum in Frankfurt-Heddernheim Knallgeräusche gemeldet worden. Laut Polizei hatten daraufhin zahlreiche Besucher das Einkaufszentrum fluchtartig verlassen. Dabei hätten sich bis zu acht Personen leicht verletzt, hieß es.