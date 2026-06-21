Notfälle: Ein Toter und viel Blechschaden bei Güterzug-Unfall

Ein Mensch stirbt, als zwei Waggons in München entgleisen und von einer Brücke kippen. Deren Bergung ist beendet, doch das Aufräumen geht weiter.
München - Nächtlicher Schock in München: Bei einem Rangierunfall stoßen zwei Güterzüge zusammen, zwei Waggons kippen von einer Brücke auf eine Straße, ein Mann stirbt. Die Lokführer bleiben unverletzt. Den Rettungskräften bietet sich an der Unglücksstelle ein chaotisches Bild. Mit Hilfe von Schwerlastkränen gelingt das Aufräumen dennoch schneller als vermutet. Die Straße im Stadtteil Milbertshofen bleibt jedoch vorerst teilweise gesperrt.