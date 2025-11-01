1 Mehr zum Thema in Kürze Foto: ---/dpa

Bozen - Bei dem Lawinenunglück in Südtirol sind nach Angaben der italienischen Bergwacht fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Ein Sprecher der zuständigen Bergwacht in Sulden sagte der Deutschen Presse-Agentur am Abend, auch die beiden noch Vermissten hätten das Unglück mit Sicherheit nicht überlebt. Drei Opfer - zwei Männer und eine Frau - wurden bereits tot geborgen.