Notfälle: Auto fährt in Bushaltestelle – drei Verletzte in Gießen

1 In Gießen gibt es einen größeren Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

In Gießen kommt es am Abend zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Auto soll in eine Bushaltestelle gefahren sein, drei Menschen sind laut Polizei verletzt.











Gießen - In Gießen ist ein Mann mit seinem Auto nach Polizeiangaben in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei drei Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. Nach ersten Ermittlungen soll der 32-Jährige zuvor mit seinem Auto an einer Ampel gegen zwei Fahrzeuge geprallt sein. Er habe seine Fahrt fortgesetzt und sei dann gegen die Bushaltestelle gefahren.