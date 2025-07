Notfälle: 200 Kinder in China wegen Blei im Essen im Krankenhaus

200 Kinder in China wegen Blei im Essen im Krankenhaus

Berichte über erhöhte Bleiwerte bei Kindern einer Kita erreichen die Behörden in Nordwest-China Anfang Juli. Die Ermittlungen führen zum Betreiber - und zum Küchenpersonal. Was ist passiert?











Tianshui - Mehr als 200 Kinder eines Kindergartens in der nordwestchinesischen Provinz Gansu sind wegen Bleivergiftungen im Krankenhaus behandelt worden. Die Behörden hätten etwa in Dattelkuchen stark erhöhte Blei-Werte festgestellt, heißt es in einem Bericht der Stadtregierung. Demnach hatte das Küchenpersonal mit Zustimmung des Betreibers online Farbe für die Essenszubereitung gekauft.