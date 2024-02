Notenfachgeschäft Lausch & Zweigle: Nach 93 Jahren endet in Stuttgart eine Ära

1 Lausch & Zweigle im Bohnenviertel schließt. Foto: Susanne Degel

An diesem Freitag ist der letzte Verkaufstag bei Lausch & Zweigle im Bohnenviertel. Damit endet nach fast 100 Jahren die Ära eines Fachgeschäfts, in denen Generationen von Musikern sich mit Musiknoten eingedeckt haben.











Im Jahr 1931 wurde das Notenfachgeschäft Lausch & Zweigle in Stuttgart gegründet, seit dem Jahr 2019 war der Laden im Bohnenviertel an der Rosenstraße beheimatet. Generationen von Profi- und Hobbymusikern haben sich in all den Jahrzehnten in dem Geschäft mit Musiknoten eingedeckt. Doch an diesem Freitag ist Schluss. Nach 93 Jahren schließt der Fachhändler. An diesem Tag ist definitiv der letzte Verkaufstag.