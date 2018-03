Noten für die VfB-Spieler Ginczek und Thommy fallen durchs Raster

Von jbr 18. März 2018 - 12:25 Uhr

Daniel Ginczek geht beim Spiel des VfB Stuttgart gegen Freiburg im Schatten seines Sturmpartners ein wenig unter. Foto: Pressefoto Baumann

Die Spieler des VfB Stuttgart bekommen guten Noten für die Leistung im Spiel gegen Freiburg. Vor allem ein Profi glänzt, während Erik Thommy und Daniel Ginczek eher schlecht bewertet werden.

Stuttgart - Bei einem Spieler sind sich unsere Redakteure und die Leser einig: Mario Gomez hat bei der Partie gegen den SC Freiburg ein glänzendes Spiel gezeigt, indem er mit seinen zwei Treffern den Sieg gesichert hat. Das bringt dem Stürmer des VfB Stuttgart die Note 2 von unserer Redaktion und eine 1,6 bei den Lesern ein.

Nicht ganz so überzeugt ist die Jury von den Leistungen der beiden Spieler Erik Thommy und Daniel Ginczek. Bei Thommy ist wohl der Fehlpass in der Erinnerung der Leser geblieben, der zum Ausgleichstreffer von Nils Petersen in der 53. Minute führte. Er bekommt eine 4 von der Redaktion und eine 3,7 von den Lesern.

Im Schatten von Mario Gomez ist auch Daniel Ginczek ein wenig untergegangen. Der Stürmer bekommt ebenfalls eine 4 von unseren Redakteuren und eine 3,6 von den Lesern.

