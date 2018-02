Einzelkritik zum VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg Pavard und Ginczek ragen heraus

Von red 03. Februar 2018 - 17:37 Uhr

Zur Premiere an der Seitenlinie des VfB Stuttgart darf Tayfun Korkut einen Punkt auf der Habenseite verbuchen. Hier gibt es unsere Einzelkritik.





13 Bilder ansehen

Wolfsburg - Der neue VfB-Trainer Tayfun Korkut hat bei seinem Einstand für den VfB Stuttgart in der Fremde gepunktet. Mit dem 43-jährigen an der Seitenlinie holte der Aufsteiger den zweiten Auswärtszähler der Saison – wie schon in Hannover punktete der VfB also erneut in Niedersachsen.

Mehr zum Thema

Beim 1:1 (0:1) der Stuttgarter in Wolfsburg stellte zudem Mario Gomez seinen Torriecher unter Beweis. Sein Treffer zum Ausgleich bedeutete für Gomez das erste Tor im VfB-Dress seit dem 23. Mai 2009. Divock Origi hatte in der ersten Halbzeit für die Wölfe getroffen, vorausgegangen war ein schwerer Patzer von Andreas Beck.

Auch Sie können die Spieler bewerten – in unserem Bewertungstool auf dem Portal. Alle Noten für die Roten lesen Sie in der Bildergalerie.

VfB Stuttgart - Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle