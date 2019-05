20 Hat alle Spiele bestritten: VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler Foto: Baumann

Die Saison ist vorüber, der Abstieg besiegelt. Fehlt nur noch die Gesamtbewertung der Spieler des VfB Stuttgart. Den Notendurchschnitt jedes Einzelnen und das Ranking finden Sie in unserer Bildergalerie.

Stuttgart - Unsere Redaktion hat jedem eingesetzten Spieler in jeder Partie des VfB Stuttgart eine Schulnote gegeben. Der Notendurchschnitt ergibt ein Ranking, welches in unserer Bildergalerie abgebildet ist. In diese Wertung eingeflossen sind insgesamt 34 Bundesliga- sowie die beiden Relegationsspiele. Für die Rangliste wurde nur Spieler aus dem Kader des VfB Stuttgart berücksichtigt, die mindestens zehnmal aufgelaufen sind. Deshalb finden sich auch Holger Badstuber, Borna Sosa (beide sieben Saisonspiele) oder Pablo Maffeo (acht Saisonspiele) in der Rangliste nicht wieder. Für ein „Gut“ – oder gar besser – hat es in dieser katastrophalen Saison im Übrigen für keinen VfB-Spieler gereicht.