1 Wegen Arbeiten am internen Stromnetz (Symbolfoto) wird die Elektrik am Schorndorfer Klinikum am Samstag auf Notbetrieb umgestellt. Foto: /IMAGO

Wegen Arbeiten am internen Netz gibt es am Samstag weder Telefon noch warmes Essen für die Patienten. In der Notaufnahme läuft der Notstromaggregat.











Link kopiert



Wegen Arbeiten am Stromnetz wird es an der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf am Samstag, 15. März, nur eine Versorgung mit Elektrik aus dem Notstromaggregat geben. Zwischen 8 und voraussichtlich 16 Uhr steht deshalb unter anderem das auch von Patienten nutzbare Telefonnetz des Krankenhauses nicht zur Verfügung.