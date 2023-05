Notbetreuung in Kitas in Stuttgart

1 Die Gummistiefel bleiben liegen: In den Kindergärten gibt es derzeit eine Notbetreuung. Doch über die Art des Nachweises, den Eltern erbringen müssen, gab es nun Irritationen. Foto: Patricia Sigerist

Seit Mittwoch gilt für Kitas und Schulen der Lockdown. Irritationen gab es darüber, welche Kinder Anspruch auf Notbetreuung haben – auch weil Eltern festgestellt haben, dass es in den Kindergärten unterschiedlich geregelt ist. Eine Handreichung des Kultusministeriums sagt nun genauer, was zu tun ist.









Stuttgart - Seit Mittwoch sind auch in Stuttgart die Schulen und Kitas wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Jedenfalls im Prinzip. Denn die Schüler der Abschlussklassen an weiterführenden und beruflichen Schulen haben noch bis 23. Dezember verpflichtenden Fernunterricht. Und Kitakinder und Schüler von der ersten bis zur siebten Klasse können eine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Das hatte das Kultusministerium am Sonntag mitgeteilt – ohne allerdings Details zu nennen, wie der Anspruch nachgewiesen werden soll. Das hat bei Schulen, Kitaträgern und Eltern zu Irritationen geführt – und in der Folge auch zu einer unterschiedlich starken Inanspruchnahme.