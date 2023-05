Notaufnahme in Stuttgart

1 Diese beiden Metallteile steckten in den Armen des Verletzten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Joel Boye wurde nach einem Arbeitsunfall mangels OP-Termin aus der Notaufnahme einer Stuttgarter Klinik mit Metallsplittern in den Armen zum Bus geschickt. War dieses Vorgehen korrekt?









Stuttgart - Das Jahr 2021 hat es für Joel Boye tatsächlich in sich gehabt. Ein schwerer Unfall hat den Schreiner binnen Sekunden schachmatt gesetzt. Was danach geschah, erschütterte sein Vertrauen ins Gesundheitssystem und in die Empathie des Personals. Beim Blick zurück sagt er: „Ich hatte riesiges Glück im Unglück.“