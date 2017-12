Notarzteinsatz am Bahnhof Ludwigsburg Züge fallen wegen Unfalls aus

Von red/jui 15. Dezember 2017 - 20:37 Uhr

Großes Aufgebot von Feuerwehr und Polizei am Ludwigsburger Bahnhof. Foto: Obergassner

Wegen eines Notarzteinsatzes auf den Gleisen wird der Bahnhof in Ludwigsburg am Freitagabend für knapp eine Stunde gesperrt, es fahren keine Züge zwischen Kornwestheim und Bietigheim.

Ludwigsburg - Bei einem Unfall am Ludwigsburger Bahnhof ist am Freitag gegen 19.30 Uhr eine Person verletzt worden. Die Person war vom S-Bahnsteig ins Gleisbett gestürzt und von einer einfahrenden Bahn erfasst worden. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nach Angaben der Polizei nicht. Der Bahnhof wurde für rund 45 Minuten gesperrt, der Zugverkehr wurde unterbrochen. Die verletzte Person kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Um 20:15 twitterte die Bundespolizei Baden-Württemberg, dass die Gleissperrung am Bahnhof wieder aufgehoben ist.

