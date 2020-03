1 Bahnreisende müssen sich am Freitagmorgen auf Verspätungen einstellen (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Bahnreisende, die am Freitagmorgen zwischen Ulm und Stuttgart unterwegs sind, müssen sich auf lange Verspätungen einstellen. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz am Gleis in Reichenbach an der Fils.

Reichenbach an der Fils - Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) ist die Strecke zwischen Stuttgart und Ulm gesperrt worden. Züge des Fernverkehrs seien am frühen Freitagmorgen umgeleitet worden, es komme zu Verspätungen von 60 bis 80 Minuten, teilte die Deutsche Bahn mit. Die Halte Ulm Hauptbahnhof und Günzburg entfielen. Wie lange die Einschränkungen des Fernverkehrs andauerten, war zunächst unklar.