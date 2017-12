Notarzt-Einsatz in Ludwigsburg Pfefferspray am Bahnhof versprüht

Von red/pho 21. Dezember 2017 - 11:53 Uhr

Ein Unbekannter hat am Ludwigsburger Bahnhof Pfefferspray versprüht und damit mehrere Menschen verletzt. Foto: factum/Bach

Ein Unbekannter versprüht Pfefferspray am Ludwigsburger Bahnhof und löst damit einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus. Mehrere Personen kämpfen mit Atemwegsbeschwerden.

Ludwigsburg - Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 17.15 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg Pfefferspray versprüht und damit einen Einsatz von Polizei, Feuerwehr und eines Rettungswagens ausgelöst.

Wie die Polizei berichtet, hatten Gäste eines Lokals am Bahnhof und Besucher der Bahnhofshalle mit Atemwegsbeschwerden zu kämpfen. Hinzu kamen Beschwerden wie Augentränen, Hustenreiz und Halsschmerzen. Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte sich unter der Telefonnummer 07141/18-5353 zu melden.