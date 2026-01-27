Notariatsreform: Reform mit langem Anlauf
Akten über Akten – für Notare ein gewohnter Anblick. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bis heute gilt die Änderung der Notariate als größte Reform im Justizwesen des Landes. Drei Justizminister haben daran mitgewirkt, ein Präsident gibt nun sein Amt ab.

Als Peter Wandel im Jahr 2013 Präsident der Notarkammer Baden-Württemberg wurde, da wurde umgebaut. Im übertragenen Sinne. Die Vorbereitungen zur Notariatsreform hatten gerade so richtig an Fahrt aufgenommen, zusammen mit dem Justizministerium entwickelten die Notare ein Standortkonzept. Justizminister Ulrich Goll (FDP) hatte die Grundlagen für die Änderungen gelegt, die bis heute als größte Reform im baden-württembergischen Justizwesen gilt. Unter Goll wurde die Reform 2010 beschlossen, unter Guido Wolf (CDU) 2018 planmäßig umgesetzt.

 

Mehrere Minister beschäftigt

Mit der Notariatsreform wurden zum Stichtag 1. Januar 2018 rund 300 staatliche Notariate aufgelöst. Die aktuelle Justizministerin Marion Gentges (CDU) hat nun zu Beginn dieses Jahres im Kabinett ein Fazit gezogen. Aus Sicht des Ministeriums sei die Reform rundum geglückt. Wer heute notarielle Dienstleistungen nachfragt, finde bei den nunmehr fast ausschließlich als hauptberufliche Notare tätigen Amtsträgern „herausragende Fachkompetenz, unternehmerisch motivierte Einsatzbereitschaft und damit bestmögliche Unterstützung“. Die angesichts der immensen Strukturveränderung befürchteten Einschränkungen in der Bearbeitung notarieller Vorgänge seien nicht eingetreten, Beschwerden von Seiten der rechtsuchenden Bevölkerung in diesem Zusammenhang „selten“.

Der Mitgestalter zieht sich zurück

Peter Wandel, der Mitgestalter aus der Vorbereitungszeit, wird an diesem Donnerstag als Präsident der Notarkammer verabschiedet. Marion Gentges stellt sich am 8. März der Wiederwahl für den Landtag. Als erstmals gewählte Abgeordnete hatte sie dort 2016 ihre erste Rede gehalten. Thema: ein Zwischenschritt der Notariatsreform.

 