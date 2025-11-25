Not in Ludwigsburg: Simba und die Liebe, die durch schwere Zeiten trägt

Ingrid aus Ludwigsburg und ihr Hund Simba sind beide schwer krank. Die Rente reicht nicht für den Tierarzt. Doch es gibt Hoffnung.
Wenn man die Wohnung betritt, in der Ingrid L. für das Pressegespräch bei ihrer Cousine zu Besuch ist, fällt der Blick zuerst auf Simba. Der braune Mischlingshund sitzt friedlich direkt neben ihr auf dem Sofa, hebt neugierig den Kopf, wedelt vorsichtig mit dem Schwanz. Er wirkt ruhig, fast ein wenig erschöpft – und dennoch strahlt er das aus, was sein Frauchen so sehr an ihm schätzt: Sanftmut. Liebe. Vertrauen.