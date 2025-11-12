Not im Sudan: Unicef-Gesandter erschüttert über Gewalt im Sudan

Die Not im Sudan ist riesig. Der Unicef-Gesandte für das Land vergleicht die Lage mit dem Genozid in Ruanda 1994.
Berlin/Khartum - Der Sudan-Gesandte des UN-Kinderhilfswerks Unicef, Sheldon Yett, vergleicht die Lage im Sudan mit dem Genozid in Ruanda in den 1990er Jahren. "Vieles von dem, was in Teilen des Sudans gerade passiert, erinnert mich daran. Die Berichte über die Raserei. Die Freude am Töten", sagte er dem "Spiegel". "Es kommt zu gezielten Gewalttaten gegen verschiedene ethnische Gruppen."