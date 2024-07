Nostalgie zum 25. Hochzeitstag: Victoria und David Beckham schlüpfen in ikonische Hochzeitsoutfits

Victoria und David Beckham schlüpfen in ikonische Hochzeitsoutfits

1 Victoria und David Beckham postete auf Instagram Bilder von sich in ihren Hochzeitsoutfits. Foto: Joanne Davidson/ddp images

Victoria und David Beckham sind seit 25 Jahren verheiratet und haben sich offenbar kaum verändert. Das beweisen sie, indem sie sich zu ihrer Silberhochzeit in ihre ikonischen Hochzeitsoutfits werfen: "Sie passen noch!"











Victoria (50) und David Beckham (49) feiern Silberhochzeit. Am 4. Juli 1999 gab sich das Promipaar das Jawort. Anlässlich ihres 25. Hochzeitstages warfen sich der Fußball-Star und das frühere Spice Girl erneut in ihre lilafarbenen Hochzeitsoutfits, in denen sich das Paar damals nach der Trauung fotografieren ließ.