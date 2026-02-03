Nostalgie in Winnenden: Hier fahren Modelleisenbahnen wie einst an Weihnachten bei Opa

4000 Meter Gleis, 300 Züge, 50 davon gleichzeitig am Start – die Anlage der PMW Winnenden hat ganz schön was zu bieten. Aber ist Eisenbahn im Miniaturformat heute noch im Trend?
Bergige Landschaften, Bahnhöfe, ein kleiner Rummelplatz, malerische Städtchen, filigrane Häuser und Personen – alles in passenden Farben, mit ordentlich Patina und viel Liebe zum Detail: Wer die Räume der PMW Modellbahnervereinigung in Winnenden betritt, weiß gar nicht so genau, wohin er als Erstes schauen soll. Eisenbahnanlagen, so weit das Auge reicht. Und genau genommen fängt es schon vor der Türe an. Dort weisen eine große Bahnhofsuhr sowie ein Form- und Lichtsignal Besuchern den Weg.