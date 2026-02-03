Nostalgie in Winnenden: Hier fahren Modelleisenbahnen wie einst an Weihnachten bei Opa

4000 Meter Gleis, 300 Züge, 50 davon gleichzeitig am Start – die Anlage der PMW Winnenden hat ganz schön was zu bieten. Aber ist Eisenbahn im Miniaturformat heute noch im Trend?

Bergige Landschaften, Bahnhöfe, ein kleiner Rummelplatz, malerische Städtchen, filigrane Häuser und Personen – alles in passenden Farben, mit ordentlich Patina und viel Liebe zum Detail: Wer die Räume der PMW Modellbahnervereinigung in Winnenden betritt, weiß gar nicht so genau, wohin er als Erstes schauen soll. Eisenbahnanlagen, so weit das Auge reicht. Und genau genommen fängt es schon vor der Türe an. Dort weisen eine große Bahnhofsuhr sowie ein Form- und Lichtsignal Besuchern den Weg.

Doch die meisten, die da am Wochenende in Scharen die Vereinsräume stürmen, wissen ganz genau, wo diese liegen, und sind regelmäßig zu Gast, wenn geöffnet ist. Das nostalgische Hobby, das an längst vergangene Weihnachtstage erinnert, scheint nach wie vor im Trend zu liegen. Auch das Fernsehen hat diese ganz eigene Welt schon einige Male besucht und dort gefilmt – unter anderem das Format „Eisenbahn-Romantik“ mit Hagen von Ortloff.

Einer der auch regelmäßig vorbeischaut, ist Thomas Bach, der quasi mit der Modelleisenbahn aufgewachsen ist. Der Familienvater ist am Sonntag mit seinen drei Kindern und dem Opa am Start und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. „Es ist immer wieder toll. Wir haben eine alte Anlage daheim, die wir wiederbeleben wollen und die Kinder haben eine Legobahn, deshalb sind wir immer gern hier“, sagt Thomas Bach und bleibt mit seinen Kindern gleich mal bei der nächsten Anlage stehen. Dort begeistert ein Riesenrad seine Kinder.

Viele Familien nutzen den Tag der offenen Tür und bestaunen die Eisenbahnanlagen

Was wäre die Dampflok ohne Dampf – die Anlagen und Züge kommen detailgetreu im Miniaturmaßstab daher. Foto: Gottfried Stoppel

Damit den kleinen Besuchern nicht langweilig wird, haben sich Haag und seine Vereinskollegen an den Anlagen immer wieder Besonderheiten ausgedacht. „Es gibt Druckknöpfe, mit denen die Kinder spezielle Dinge zum Laufen bringen können“, erklärt der Vorsitzende, der über seinen Vater zu dem Hobby kam. „Mein Vater gründete mit einem Onkel und Freunden damals die PMW. Ich bin da einfach reingewachsen und mit viel Herzblut dabei. Es ist toll, wie vielseitig das Ganze ist. Da geht es um Architektur, dann muss man die Landschaft genau kennen, muss technisch versiert und im Modellbau bewandert sein“, sagt der 63-Jährige und greift zum Mikro, denn wenn schon die Tore für die Öffentlichkeit geöffnet sind, soll den Besuchern auch was geboten werden. Also kommentiert Roland Haag alles und verrät Insiderwissen.

Denn was mit einer mobilen Anlage im väterlichen Schreinerbetrieb angefangen hat, wuchs sich schnell aus und hat so einiges zu bieten. „Anfangs wurden immer an Weihnachten, wenn der Betrieb, den mein Vater und mein Onkel führten, geschlossen hatte, die Hobelbänke, die Hobelmaschine mit Brettern abgedeckt und mit Gleisen belegt.“ Doch schnell reichte das nicht mehr aus – mittlerweile sind die Anlagen nach zwei Umzügen seit nunmehr über 20 Jahren am aktuellen Standort. Dort wurde 2024 das 60-jährige Bestehen gefeiert.

Der Vorsitzende hat ein Faible für die Bundesbahn aus der Zeit von 1948 bis 1968

Und wenn die PMW Modellbahnervereinigung nicht gerade Besucher empfängt, wird hinter den Kulissen gewerkelt. „Es gibt immer was zu tun, zu reparieren oder auszubauen an den sieben Anlagen, die von unseren 15 Mitgliedern betreut werden“, sagt Haag, der einen besonderen Faible für die Bundesbahn aus der Zeit von 1948 bis 1968 hat. Stolz steht der 63-Jährige vor seiner Anlage, auf der ein Bahnbetriebswerk aufgebaut ist. „So etwas gab es früher in jeder für die Eisenbahn bedeutsamen Stadt. Dort wurden die Züge für die nächste Fahrt vorbereitet“, erklärt Roland Haag und fügt hinzu, dass das Besondere sei, dass zwar jeder an seiner Anlage baue, aber so, dass alles kompatibel sei. „Es ist alles miteinander verbunden. Unser längster Zug ist siebeneinhalb Meter. Und die Züge fahren einmal durch alle Anlagen durch.“

Roland Haag ist voll in seinem Element und stolz auf die Eisenbahnanlagen. Foto: Gottfried Stoppel

Heißt: Ein Zug, der einmal durch die ganze Anlage fährt, legt auf der Hin- und Rückfahrt jeweils 400 Meter zurück. Selbst durch die Toilette wurde ein Gleis verlegt. Wer den richtigen Moment fürs Klo wählt, kann also beobachten, wie ein Zug vorbeifährt. Insgesamt sind 300 Züge am Start, von denen 50 bis 60 gleichzeitig fahren. „Die anderen stehen dann im sogenannten Schattenbahnhof, der unter der Anlage verläuft“, sagt Roland Haag und zeigt auch gleich noch die Zahnradbahn, die die Höhen erklimmt. „Man muss schon technisches Verständnis für das Hobby haben. Außerdem muss sich am Ende eben alles zu einem großen Ganzen zusammenfügen“, sagt Roland Haag und schlängelt sich durch die mittlerweile rappelvollen Räume zu seinem jungen Kollegen Sebastian Sartor durch – Nachwuchsprobleme haben die Modelleisenbahner nicht.

Der 22-jährige Student kam durch seine Mutter zu dem nostalgischen Hobby. „Ich war in der fünften Klasse, als sie mich mal hierher schleppte, weil sie der Meinung war, das könnte mir gefallen.“ Seine Mutter sollte Recht behalten. Sebastian Sartor kam immer öfter, blieb immer länger und rutschte immer tiefer rein. „Eisenbahnen faszinieren mich, und ich finde sie sehr ästhetisch. Dass ich Softwareentwicklung studiere, schadet auch nicht, weil die Anlagen mit Computern ziemlich modern gesteuert werden. Ich bin längst ein Riesenfan und habe es nie bereut, dass ich hier hängengeblieben bin.“

Große Eisenbahnwelt im Miniaturformat

Info

Die nächste Möglichkeit, die Anlagen der PMW Modellbahnervereinigung in Winnenden zu bestaunen, gibt es für Interessierte am Samstag, 21. Februar, von 13 bis 16 Uhr. Danach laden die Eisenbahnfans das nächste Mal im April zu sich ein, und zwar am 18. April, ebenfalls von 13 bis 16 Uhr. Die Räume befinden sich im Industriegebiet von Winnenden in der Daimlerstraße 12. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.pmw-winnenden.de.



