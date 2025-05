"And Just Like That..."-Staffel drei Die "Sex and the City"-Ikonen strahlen beim Fototermin in New York

Kurz vor dem Start der dritten Staffel von "And Just Like That..." haben sich die "Sex and the City"-Ikonen Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in New York für einen Fototermin versammelt - wie immer top gestylt.