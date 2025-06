Norwegisches TV zeigt die Show im Herbst: Tochter von Prinzessin Märtha Louise mischt bei Die Verräter mit

Ob sich das norwegische Königspaar Harald V. (88) und Sonja (87) über diese Nachricht freuen wird? Nach den unschönen Skandalen rund um den Sohn ihrer Schwiegertochter Mette-Marit (51) tritt nun auch noch Enkelin Leah Isadora Behn (20) auf ungewöhnliche Art ins Rampenlicht. Die Tochter von Prinzessin Märtha Louise (53) wird bald in der norwegischen Variante der Show "Die Verräter" zu sehen sein.

"Wir sehen uns im Herbst"

Die 20-Jährige wird an der fünften Staffel von "Forræder" teilnehmen. Auf ihrem Instagram-Account betätigt sie selbst die Neuigkeit. "Wir sehen uns im Herbst, das wird krank." Dazu postet sie ein Porträtbild, das sie mit offenen Haaren und ernstem Blick vor der imposanten Schlosskulisse zeigt sowie ein Gruppenbild mit den weiteren Teilnehmern. Selbstbewusst ergänzt Leah Isadora ihre Ankündigung mit dem augenzwinkernden Statement: "Mindset: gaslight, gatekeeper, girlboss."

Auch das norwegische Fernsehen TV 2 hat die Teilnahme von Leah Behn an der kommenden Staffel bestätigt. Dort wird sie als Influencerin vorgestellt, die seit ihrer Kindheit im Rampenlicht stehe. "Das ist jedoch das erste Mal, dass wir sie in einer Reality-Wettbewerbsshow sehen." Die 20-Jährige selbst wird mit folgenden Worten zitiert: "Ich habe beschlossen, etwas völlig Neues auszuprobieren. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich bin dabei, um mich selbst herauszufordern, und ich habe die anderen Staffeln gesehen. Aber es ist so unvorhersehbar, und sie schaffen es wirklich, jede Staffel einzigartig zu machen."

In der Sendung, die in Deutschland bereits in drei Staffeln bei RTL lief, kommen Promis in einem Schloss zusammen. Unter ihnen befinden sich jedoch Verräter, die heimlich ausgewählt werden und die nach und nach Mitspieler eliminieren, um sich einen Schatz unter den Nagel zu reißen. Die anderen versuchen derweil, die Verräter zu enttarnen. Im Gegensatz zu den Promis erfährt das Publikum bereits zu Beginn, wer die Verräter sind.

Sie erlebte schlimmen Schicksalsschlag

Leah Behn hat bereits schwere Jahre hinter sich. Sie ist die mittlere Tochter von Prinzessin Märtha Louise und deren verstorbenen Ex-Mann Ari Behn (1972-2019), der sich am 25. Dezember 2019 das Leben nahm. Die Tochter des Königspaares und der Schriftsteller hatten 2002 in Trondheim geheiratet. Neben Leah stammen auch Maud Angelica (22) und Emma Tallulah (16) aus der Ehe. Der norwegische Hof gab die Trennung der beiden im August 2016 bekannt, 2017 wurde die Scheidung vollzogen.

Inzwischen ist Märtha Louise zum zweiten Mal verheiratet. Am 31. August 2024 gab sie dem US-Amerikaner Durek Verrett (50) das Jawort. Die Beziehung zu dem Schamanen sorgte in Norwegen für viel Aufsehen und auch Unruhe im Königshaus. Im November 2022 entschied sich die Schwester von Kronprinz Haakon (51) aufgrund des Drucks, in Zukunft keine offiziellen Pflichten mehr für das Königshaus zu übernehmen.

Wenige Wochen vor der kritisch beäugten Hochzeit machte dann auch noch Marius Borg Høiby (28) schlimme Schlagzeilen. Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit aus einer früheren Beziehung mit dem verurteilten Straftäter Morten Borg soll in der Wohnung seiner Ex-Freundin handgreiflich geworden sein und wurde daraufhin festgenommen. In der Folge wurden weitere schwere Gewaltvorwürfe laut, zudem räumte der 28-Jährige Alkohol- und Drogenprobleme ein.