Zum ersten Mal verbringt ein Kind des norwegischen Kronprinzenpaares den Nationalfeiertag nicht in der Heimat. Prinzessin Ingrid Alexandra feiert den 17. Mai in Sydney - mit Tracht, Flagge und Heimweh. Mette-Marit erschien indes mit Sauerstoffgerät vor dem Schloss.
Wenn in Norwegen die Schulkapellen durch die Straßen marschieren, die Trachten farbenfroh leuchten und die Königsfamilie vom Schlossbalkon in Oslo winkt, dann ist "Syttende Mai". Der Nationalfeiertag ist in Norwegen kein gewöhnlicher Feiertag - er ist Identität, Tradition, Gemeinschaft. In diesem Jahr aber fehlte auf dem Balkon ein Gesicht: Prinzessin Ingrid Alexandra (22), Thronfolgerin in spe, war nicht dabei. Zum ersten Mal überhaupt verbrachte ein Kind des norwegischen Kronprinzenpaares diesen besonderen Tag fernab der Heimat.