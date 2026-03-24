2 Kronprinz Haakon steht Kronprinzessin Mette-Marit zur Seite. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/dpa

Der Skandal um ihre Freundschaft zu Epstein, der Prozess gegen ihren Sohn und ihre Lungenkrankheit belasteten Norwegens Kronprinzessin stark. Nun trat sie nach langer Pause bei einer Audienz auf.











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Oslo - Nach mehreren Skandalen und gesundheitlichen Problemen hat Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) zum ersten Mal seit langem einen Auftrag für das Königshaus wahrgenommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon (52) nahm sie der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Dienstag an einer Audienz anlässlich des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares teil. Demnach war es ihr erster offizieller Auftrag seit Januar.