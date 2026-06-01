1 Von links: Kronprinz Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra und Kronprinzessin Mette-Marit (Archivbild). Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/dpa/Ole Berg-Rusten

Norwegens Kronprinzessin ist schwer krank - und ihr Gesundheitszustand hat sich zuletzt stark verschlechtert. Jetzt reist ihre Tochter Ingrid Alexandra deswegen aus Australien heim.











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Die Tochter der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra (22), kehrt aus Sorge um ihre schwer kranke Mutter vorläufig aus Australien nach Hause zurück. „Sie will bald nach Hause kommen, und das hat mit unserer Familiensituation zu tun“, sagte Kronprinz Haakon norwegischen Journalisten am Rande eines dreitägigen offiziellen Besuchs in Japan. „Sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen sein.“