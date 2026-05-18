1 Norwegens Königin Sonja im Roten Salon des Palastes in Oslo (Archivbild). Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

Norwegens Royals machen schwierige Zeiten durch. Beim Nationalfeiertag trat die Kronprinzessin mit Sauerstoffgerät auf. Einen Tag später macht die Gesundheit von Königin Sonja Sorgen.











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Nach Kronprinzessin Mette-Marit macht nun auch die Gesundheit von Norwegens Königin Sorgen: Wegen Vorhofflimmerns musste Sonja (88) laut der Nachrichtenagentur NTB ihre Termine am Montag absagen. Eigentlich hätte die Frau von Norwegens König Harald V. an einer Audienz und einem Mittagessen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi teilnehmen sollen. Dort tauchten aber nur ihr Mann und Kronprinz Haakon auf. Vorläufig sei nur ihr Programm für diesen Tag gestrichen worden, teilte der Hof laut NTB mit. Ihren nächsten Termin habe die Königin erst kommende Woche.