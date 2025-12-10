Norwegische Royals: Ihre Eltern nehmen Ingrid Alexandra in die Mitte

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen hat ihre Familie zur Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo begleitet - und damit ihr Debüt bei der prestigeträchtigen Veranstaltung gefeiert.

Für Ingrid Alexandra von Norwegen (21) stand am Mittwochnachmittag ein besonderer Termin an: Gemeinsam mit ihren Eltern Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) sowie ihren Großeltern König Harald V. (88) und Königin Sonja (88) besuchte sie die Verleihung des Friedensnobelpreises im Osloer Rathaus. Die Prinzessin feierte damit ihr Debüt bei der prestigeträchtigen Veranstaltung.

Sie erschien in einem eleganten marineblauen Ensemble aus Rock und Oberteil mit langen Ärmeln und Kragen und kombinierte dazu einen farblich passenden Haarschmuck, der in der halb hochgesteckten Frisur gut zur Geltung kam. Ingrid Alexandra nahm in der Mitte ihrer Eltern Platz, das Königspaar verfolgte die Veranstaltung in der vorderen Reihe.

Der Friedensnobelpreis ging dieses Jahr an die oppositionelle Politikerin Maria Corina Machado (58) aus Venezuela. Sie konnte jedoch nicht vor Ort sein, deshalb nahm "die Tochter der Friedensnobelpreisträgerin, Ana Corina Sosa, den Preis im Namen ihrer Mutter entgegen", wie das norwegische Königshaus bestätigte. Diese bekam die Auszeichnung "für ihre Arbeit zur Sicherstellung der demokratischen Rechte für die Bevölkerung Venezuelas".

Ana Corina Sosa Machado wurde am Mittag bereits von der Königsfamilie bei einem Treffen empfangen. Zuvor stand rund um die Nobelpreisvergabe ein weiterer Termin für Mette-Marit und Ingrid Alexandra an: Im Nobel-Friedenszentrum fand am Vormittag die Friedenspreisfeier von Save the Children Norway (Redd Barna) statt.

Wie "Se og Hør" berichtet, sorgte Mette-Marit dort für einen seltenen Anblick. "Die Kronprinzessin hat gesagt, dass sie nicht so gerne Hüte trägt, deshalb sehen wir sie auch nicht so oft damit, aber heute hat sie trotzdem einen Hut aufgesetzt - ich finde das toll", erklärte Königshaus-Expertin Caroline Vagle.

Vagle vermutete bei Mette-Marits hellem Mantel die Marke Max Mara - und wies zudem darauf hin, dass Ingrid Alexandra denselben burgunderroten Mantel trug, den sie bereits im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten bei einem Krankenhausbesuch gewählt hatte.

Viele Termine für die Prinzessin

Prinzessin Ingrid Alexandra, die an zweiter Stelle der Thronfolge nach ihrem Vater steht, hat im August ein Studium im weit entfernten Australien begonnen, ist aber vor Weihnachten nach Norwegen zurückgekehrt, um die Royals bei den Nobelpreis-Feierlichkeiten zu unterstützen.

Am Montag besuchte sie gemeinsam mit ihrem Vater Kronprinz Haakon ein Forschungsschiff, das nach ihr benannt ist. Am Dienstag absolvierte sie weitere Termine in ihrer Heimat. So standen am Vormittag ein Besuch der Direktion für Weltraumaktivitäten in Oslo auf dem Programm und am Mittag der Empfang von Raumfahrerin Jannicke Mikkelsen.