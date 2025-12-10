Norwegische Royals: Ihre Eltern nehmen Ingrid Alexandra in die Mitte

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen hat ihre Familie zur Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo begleitet - und damit ihr Debüt bei der prestigeträchtigen Veranstaltung gefeiert.
Für Ingrid Alexandra von Norwegen (21) stand am Mittwochnachmittag ein besonderer Termin an: Gemeinsam mit ihren Eltern Kronprinz Haakon (52) und Kronprinzessin Mette-Marit (52) sowie ihren Großeltern König Harald V. (88) und Königin Sonja (88) besuchte sie die Verleihung des Friedensnobelpreises im Osloer Rathaus. Die Prinzessin feierte damit ihr Debüt bei der prestigeträchtigen Veranstaltung.