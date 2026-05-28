Norwegische Royal: Königin Sonja wieder aus dem Krankenhaus entlassen

Nach Sorge um Norwegens Königin Sonja scheint es dieser wieder besser zu gehen. König Harald hat am Donnerstagmittag erklärt, dass seine Ehefrau sich auf dem Weg aus dem Krankenhaus nach Hause befindet.

König Harald V. von Norwegen (89) hat am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr bestätigt, dass seine Ehefrau, Königin Sonja (88), das Krankenhaus verlassen hat. Der Hof hatte zuvor am Mittwochabend mitgeteilt, dass die 88-Jährige ins Nationalkrankenhaus eingeliefert worden war. In dem Statement hieß es, dass die Königin unter Vorhofflimmern und einer Herzinsuffizienz leide und wohl "für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung" im Rikshospitalet bleiben werde.

Königin Sonja soll es "viel besser" gehen Unter anderem vor laufenden Kameras der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt NRK, teilte Harald während einer mehrtägigen Provinzreise mit, dass die Königin sich gerade auf dem Weg vom Krankenhaus nach Hause befinde. Ihr sei es nicht gut gegangen, als er abgereist war und sie sei etwas traurig gewesen, ihn nicht begleiten zu können. Seines Wissens nach gehe es ihr "viel besser" als noch bei seiner Abreise.

Neben NRK veröffentlichten unter anderem auch die Internetportale des Magazins "Se og Hør" und der Zeitung "Verdens Gang" Fotos, die Sonja bei der Autofahrt nach Hause am Donnerstag zeigen sollen. Der Rundfunkanstalt zufolge überbrachte Harald während eines Aufenthalts in der Gemeinde Askvoll auch Grüße Sonjas, die gerne dabei gewesen wäre.

Vor der Reise des Königs hatte der Palast bereits mitgeteilt, dass Königin Sonja nicht dabei sein wird. In einem Statement vom 24. Mai hieß es, dass die Monarchin für eine Woche krankgeschrieben sei. Schon hier wurde erklärt, dass "Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz" bei Untersuchungen festgestellt wurden, sie aber zu diesem Zeitpunkt nicht in die Klinik gebracht werden sollte. Die Königin benötige Ruhe und ihre Medikation müsse angepasst werden.