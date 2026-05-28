Norwegische Royal: Königin Sonja wieder aus dem Krankenhaus entlassen

Nach Sorge um Norwegens Königin Sonja scheint es dieser wieder besser zu gehen. König Harald hat am Donnerstagmittag erklärt, dass seine Ehefrau sich auf dem Weg aus dem Krankenhaus nach Hause befindet.
König Harald V. von Norwegen (89) hat am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr bestätigt, dass seine Ehefrau, Königin Sonja (88), das Krankenhaus verlassen hat. Der Hof hatte zuvor am Mittwochabend mitgeteilt, dass die 88-Jährige ins Nationalkrankenhaus eingeliefert worden war. In dem Statement hieß es, dass die Königin unter Vorhofflimmern und einer Herzinsuffizienz leide und wohl "für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung" im Rikshospitalet bleiben werde.