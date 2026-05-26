Prinzessin Märtha Louise von Norwegen musste nicht nur den Tod ihres ersten Ehemanns verkraften. Doch aus ihren zahlreichen Schicksalsschlägen schöpft die 54-Jährige auch Mut.
Prinzessin Märtha Louise (54) von Norwegen hat in einem Interview mit dem norwegischen Magazin "Femina" über die schwierigsten Jahre ihres Lebens gesprochen - und darüber, wie sie heute auf diese Zeit blickt. Die vergangenen Jahre waren keine leichten für die Tochter von König Harald V. (89). Besonders der Tod ihres Ex-Mannes Ari Behn im Jahr 2019 erschütterte die dreifache Mutter. Hinzu kamen öffentliche Diskussionen über ihre spirituellen Ansichten sowie die Aufmerksamkeit rund um ihre Beziehung und spätere Ehe mit dem selbst erklärten Schamanen Durek Verrett (51).