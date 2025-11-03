In Sydney könne sie ganz sie selbst sein, schwärmt Prinzessin Ingrid Alexandra in einem TV-Interview von ihrem Studentenleben. Doch sie hält auch regen Kontakt zur Königsfamilie - und findet die Situation um ihren angeklagten Halbbruder Marius "schwierig".
Seit August studiert Prinzessin Ingrid Alexandra (21) Sozialwissenschaften in Sydney. In einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK hat die Tochter von Kronprinz Haakon (52) und Enkelin von König Harald (88) nun erste Einblicke in ihr neues Leben als Studentin in Down Under gegeben. Dabei äußerte sie auch erstmals zu den Gewaltvorwürfen gegen ihren Halbbruder Marius Borg Høiby (28).