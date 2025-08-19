Norwegens Kronprinzessin wird 52: Nach Anklage gegen Sohn Marius: Trauriger Geburtstag für Mette-Marit

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit hat Geburtstag - es dürfte angesichts der schweren Vorwürfe gegen ihren Sohn Marius der traurigste ihres Lebens sein.
Es sind die wohl denkbar schwierigsten Umstände, unter denen die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit an diesem Dienstag ihren 52. Geburtstag angeht. Nach Feierlichkeiten dürfte der Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) jedenfalls nicht zu Mute sein: Keine 24 Stunden zuvor wurde gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (28) offiziell Anklage durch die Staatsanwaltschaft von Oslo erhoben, unter anderem werden dem 28-Jährigen mehrere Vergewaltigungen vorgeworfen.