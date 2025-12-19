Norwegens Kronprinzessin in der Krise: Mette-Marits schwerstes Jahr liegt vor ihr

Prinzessin Mette-Marit von Norwegen steht vor einem dramatischen Jahr 2026. Ihre Lungenfibrose hat sich massiv verschlechtert - eine Transplantation wird unausweichlich. Gleichzeitig muss ihr Sohn Marius Borg Høiby wegen schwerer Vorwürfe vor Gericht.
Auf Prinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) kommt ein außergewöhnlich belastendes Jahr zu. Der norwegische Königshof bestätigte am Freitag, dass sich der Gesundheitszustand der Kronprinzessin in den vergangenen Monaten deutlich verschlechtert habe. Mette-Marit leidet seit 2018 an Lungenfibrose - einer chronischen Erkrankung, bei der Vernarbungen des Lungengewebes die Sauerstoffaufnahme zunehmend einschränken.