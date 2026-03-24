Norwegens Kronprinzessin: Erster Auftritt seit Monaten – Mette-Marit zeigt sich wieder
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Mette-Marit trat bei einer Audienz auf. Foto: AFP/OLE BERG-RUSTEN

Der Skandal um ihre Freundschaft zu Epstein, der Prozess gegen ihren Sohn und ihre Lungenkrankheit belasteten Mette-Marit stark. Nun trat sie nach langer Pause bei einer Audienz auf.

Nach mehreren Skandalen und gesundheitlichen Problemen hat Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) zum ersten Mal seit langem einen Auftrag für das Königshaus wahrgenommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon (52) nahm sie der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Dienstag an einer Audienz anlässlich des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares teil. Demnach war es ihr erster offizieller Auftrag seit Januar. 

 

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Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Krankheit. Zuletzt hat sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Sie lässt offen, wie viel sie noch für das Königshaus leisten kann.

Wegen ihrer Freundschaft zu dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein steht die Kronprinzessin in ihrer Heimat heftig in der Kritik. Außerdem musste sich ihr Sohn Marius aus einer früheren Beziehung gerade erst wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen vor Gericht verantworten. Auch Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt nach Angaben des Hofs verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und benötigt perspektivisch eine neue Lunge.

 