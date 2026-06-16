Norwegens Kronprinz Haakon hat mehrere offizielle Termine kurzfristig abgesagt. Grund ist der Gesundheitszustand seiner Ehefrau Mette-Marit. Die Kronprinzessin steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation.

Norwegens Kronprinz Haakon (52) hat mehrere offizielle Termine kurzfristig abgesagt. Hintergrund ist der Gesundheitszustand seiner Ehefrau, Kronprinzessin Mette-Marit (52). Wie der norwegische Sender NRK unter Berufung auf den offiziellen Terminkalender des Königshauses berichtet, fiel bereits am Dienstagnachmittag ein geplanter Empfang aus. Die Programmänderung sei erst in letzter Minute erfolgt.

Dabei bleibt es nicht: Auch für den Mittwoch ist Haakons Programm gestrichen. Eigentlich sollte der Kronprinz um 10 Uhr an einer Vorstandssitzung des Fonds des Kronprinzenpaars teilnehmen. Inzwischen steht der Termin nicht mehr im Kalender.

Mehr Zeit für die kranke Ehefrau

Den Grund für die Absagen erläuterte Kommunikationsberater Simen Sund vom Schloss gegenüber NRK: "Aufgrund des Gesundheitszustands der Kronprinzessin wird der Kronprinz sein Programm künftig anpassen, um in dieser Zeit mehr Zeit mit der Kronprinzessin verbringen zu können."

Für Donnerstag steht hingegen weiterhin ein offizieller Termin im Kalender. Wenn König Harald zunächst den Außenminister und anschließend den Chef der Heimwehr zur Audienz empfängt, soll Haakon dabei sein.

Auf der Liste für eine Lungentransplantation

Elf Tage ist es nun her, dass das Schloss mitteilte, Kronprinzessin Mette-Marit sei auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt worden. Eine Lungentransplantation gilt als eine der anspruchsvollsten und riskantesten Operationen. Are Holm, Leiter der Lungenabteilung des Rikshospitalet und behandelnder Arzt der Kronprinzessin, erklärte: "Die Faustregel dafür, wer auf die Liste für eine Lungentransplantation gesetzt wird, lautet: Der Patient muss so lungenkrank sein, dass wir Grund zu der Annahme haben, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat."

Mette-Marit hatte bereits 2018 öffentlich gemacht, dass bei ihr die chronische Krankheit Lungenfibrose diagnostiziert worden war.