Norwegens Kronprinz Haakon hat mehrere offizielle Termine kurzfristig abgesagt. Grund ist der Gesundheitszustand seiner Ehefrau Mette-Marit. Die Kronprinzessin steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation.
Norwegens Kronprinz Haakon (52) hat mehrere offizielle Termine kurzfristig abgesagt. Hintergrund ist der Gesundheitszustand seiner Ehefrau, Kronprinzessin Mette-Marit (52). Wie der norwegische Sender NRK unter Berufung auf den offiziellen Terminkalender des Königshauses berichtet, fiel bereits am Dienstagnachmittag ein geplanter Empfang aus. Die Programmänderung sei erst in letzter Minute erfolgt.