1 Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit bekam Königin Sonja von Norwegen Herzflimmern. (Archivbild) Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

Die gesundheitlichen Probleme in Norwegens Königsfamilie nehmen kein Ende. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit schwächelt das Herz von Königin Sonja. Jetzt kam die 88-Jährige ins Krankenhaus.











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Oslo - Wieder Sorgen um die norwegische Königin Sonja (88): Wegen Herzproblemen muss sie nun stationär behandelt werden. "Die Königin leidet an Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz und wurde für einige Tage zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert", teilte das Königshaus mit. Erst vergangene Woche musste die Norwegerin wegen Vorhofflimmerns Termine absagen.