Norwegen Kreuzfahrtschiff mit 1300 Passagieren wird nach Hilferuf evakuiert

Das Kreuzfahrtschiff „Viking Sky“ mit 1300 Passagieren an Bord ist vor der norwegischen Küste in Seenot geraten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, würden die Passagiere nun in Sicherheit gebracht.