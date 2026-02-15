Der norwegische Skilangläufer Johannes Hoesflot Klaebo ist Rekordsieger bei Olympischen Winterspielen. Der 29-Jährige gewann mit der Staffel in Italien die neunte Olympia-Goldmedaille seiner Karriere und setzte sich damit an die Spitze der Rangliste.
