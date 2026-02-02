Prozess in Oslo: Marius Borg Høiby kurz vor seinem Prozess festgenommen

Am Dienstag beginnt der Prozess gegen den norwegischen Prinzessinnensohn Marius Borg Høiby - doch schon am Sonntagabend reagierte die Polizei. Es geht um weitere Vorwürfe.
Oslo - Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist kurz vor Beginn des Vergewaltigungsprozesses gegen ihn festgenommen worden. Das bestätigte seine Anwältin der Nachrichtenagentur NTB, nachdem Untersuchungshaft für einen Zeitraum von vier Wochen beantragt worden war. Der 29-Jährige sei am Sonntagabend festgenommen worden, hieß es. Zu dem Ort der Festnahme machte die Polizei keine Angaben. Er werde unter anderem der Drohungen mit einem Messer und dem Verstoß gegen ein Besuchsverbot verdächtigt.