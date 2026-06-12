Norwegen: Kronprinz Haakon sagt Termin wegen Mette-Marits Krankheit ab

Mette-Marit leidet an einer unheilbaren Krankheit und braucht eine neue Lunge. Ihr Zustand hat sich jüngst deutlich verschlechtert. Jetzt leert ihr Ehemann seinen Terminkalender, um bei ihr zu sein.

Oslo - Norwegens Kronprinz Haakon (52) hat aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes seiner Frau Kronprinzessin Mette-Marit (52) ein Treffen mit der Regierung abgesagt. Das bestätigte der norwegische Hof der Zeitung "Aftenposten". Demnach wird Haakon sein Programm künftig anpassen, "um in dieser Phase mehr Zeit mit der Kronprinzessin zu verbringen".

Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose, die das Gewebe des Organs vernarben lässt und die Atmung erschwert. In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass sie auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen ist. Ihr Zustand habe sich im Laufe des vergangenen halben Jahres deutlich verschlechtert, sagte Mette-Marits Arzt.

Mette-Marits Tochter bricht Auslandssemester ab

Die Krankheit hat dem Hof zufolge Konsequenzen für die gesamte Kronprinzenfamilie. So werde das Kronprinzenpaar nicht wie geplant im August seine silberne Hochzeit feiern. Der Kronprinz werde auch nicht an der goldenen Hochzeit des schwedischen Königspaares am 13. Juni teilnehmen, hieß es in einer Mitteilung des Königshauses.

Prinzessin Ingrid Alexandra (22), die Tochter von Mette-Marit und Haakon, ist von ihrem Auslandsaufenthalt an der Universität Sydney zurück nach Oslo gereist, um näher bei ihrer Familie zu sein. Ihr Bruder, Prinz Sverre Magnus (20), soll dem Hof zufolge wie geplant ab Herbst an einer Universität in Europa studieren. Jedoch wolle er nach Hause kommen, wenn "die Situation es erfordere".

Marius Borg Høiby (29), Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, sitzt derzeit in Erwartung seines Urteils in einem international beachteten Prozess in Untersuchungshaft. Er ist in 40 Punkten angeklagt, darunter wegen Vergewaltigung nach norwegischem Recht. Wegen der schweren Krankheit seiner Mutter hatte er die Entlassung aus der U-Haft beantragt. Der Antrag wurde jedoch letztlich abgelehnt.