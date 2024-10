Norwegen in der Nations League: Haaland jubelt: Torrekord und Baby-Post

1 Erling Haaland hat allen Grund zum Jubeln. Foto: IMAGO/Bildbyran/IMAGO/VEGARD GRØTT

Erling Haaland ist nun bester Torschütze Norwegens. Doch der Stürmer hat noch einen weiteren Grund zum Jubeln.











Erst Torrekord, dann Baby-Jubel: Stürmer-Star Erling Haaland hat an einem geschichtsträchtigen Fußball-Abend seine bevorstehenden Vaterfreuden öffentlich gemacht. Nach dem Doppelpack beim 3:0 (2:0)-Erfolg Norwegens in der Nations League gegen Slowenien postete der 24-jährige Angreifer von Manchester City in den sozialen Medien ein Bild von sich, das ihn mit einem Ball unter dem Trikot als Baby-Bauch und am linken Daumen lutschend zeigt. Versehen ist das Foto mit den Emojis für Baby und „soon“ (bald).