Während sich Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit von einer Lungentransplantation erholt, verfolgen zwei ihrer Kinder die Fußball-WM in den USA. Ingrid Alexandra und Sverre Magnus sahen den 3:2-Sieg gegen Senegal im Stadion.
Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) erholt sich derzeit in einem Osloer Krankenhaus von ihrer Lungentransplantation. Während sie sich auf ihre Gesundheit konzentriert, verfolgen zwei ihrer Kinder die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA: Erbprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), die gemeinsamen Kinder von Kronprinz Haakon (52) und Mette-Marit, saßen in der Nacht zu Dienstag beim Spiel der norwegischen Mannschaft in East Rutherford, New Jersey, auf der Tribüne.