Norwegen gegen Portugal: Dieses Remis kommt den deutschen Handballern zugute

1 Remis bei der Handball-EM Foto: IMAGO/NTB/IMAGO/Stian Lysberg Solum

Portugal und Norwegen lassen im Kampf um das Halbfinale einen wichtigen Punkt liegen – und kassieren bei der EM einen herben Dämpfer. Das Remis ist eine gute Nachricht für Deutschland.











Portugal und Norwegen haben im Kampf um das Halbfinale bei der Handball-EM einen Dämpfer kassiert. Im direkten Duell trennten sich der WM-Vierte und die Skandinavier am Montag im dänischen Herning 35:35 (17:18) und verpassten es damit jeweils, zumindest vorübergehend nach Punkten mit Titelverteidiger Frankreich sowie Weltmeister und Olympiasieger Dänemark gleichzuziehen.