Norwegen Erdrutsch: Möglicherweise ein Toter

1 Der Krater nahe der Ortschaft Levanger ist immens. Foto: Ole Martin Wold/NTB/dpa/Ole Martin Wold

Bei einem Erdrutsch in Norwegen sind eine Straße und eine Eisenbahnstrecke schwer beschädigt worden. Ein Mann ist vermutlich ums Leben gekommen.











Link kopiert



Bei einem Erdrutsch in Norwegen sind eine Straße und eine Eisenbahnstrecke schwer beschädigt worden. Beide Fahrspuren der Fernstraße E6 und die parallel zur Straße verlaufenden Gleise versanken am Samstag in einem riesigen Erdloch, wie auf Fotos zu sehen war, die in norwegischen Medien veröffentlicht wurden. Ein dänischer Arbeiter, der seit dem Unglück vermisst wird, ist nach Polizeiangaben vermutlich tot.