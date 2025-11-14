Norwegen: Buch über Marius Borg Høiby darf weiter verkauft werden

Ein viel diskutiertes Buch über den angeklagten Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wird entgegen seiner Hoffnung nicht vom Markt genommen. Das letzte Wort dürfte aber noch nicht gefallen sein.
Oslo - Ein umstrittenes Buch über den angeklagten Prinzessinnensohn Marius Borg Høiby (28) darf in Norwegen im Handel bleiben. Das Amtsgericht von Oslo entschied entgegen der Forderung des ältesten Sohnes von Kronprinzessin Mette-Marit (52), dass "Hvite striper, sorte får" (deutsch: Weiße Linien, schwarze Schafe) weiter verkauft werden dürfe. Darüber hinaus muss der 28-Jährige übereinstimmenden Berichten zufolge Verfahrenskosten in Höhe von rund 530.000 norwegischen Kronen (knapp 45.500 Euro) tragen.